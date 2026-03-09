「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）力強い末脚でライバルを一蹴した。皐月賞（４月１９日・中山）の最重要トライアルを制したのは３番人気のバステール。初タッグの川田のゲキに応え、外から豪快に差し切って重賞初制覇を飾った。２着は２番人気のライヒスアドラー、３着には１番人気アドマイヤクワッズが入り、この上位３頭に牡馬クラシック１冠目の優先出走権が与えられた。人気２頭がマッチレースに持ち込んだか