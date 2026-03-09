◇オープン戦日本ハム5―4ロッテ（2026年3月8日エスコンF）9日に25歳の誕生日を迎える日本ハムの水谷が“前祝い”となるアーチを描いた。同点の9回先頭。バックスクリーンに直撃する豪快なサヨナラ本塁打を放った。24歳最後の日に待望のオープン戦1号となり「僕にとって特別な日でもあるので、打てて良かった」とうなずいた。2日前に母方の大叔母が亡くなったばかり。幼少期から面倒を見てくれた母のような存在で「