東日本大震災から１５年。特別な思いで今大会を迎えた選手がいる。距離スキーとバイアスロンに出場する岩手県山田町出身の阿部友里香選手（３０）。「自分の活躍が被災地のためになれば」と願い、表彰台を目指す。今大会最初の競技だった７日のバイアスロン７・５キロスプリント（立位）は１１位に終わった。だが、沈んだ様子はなかった。レース後、「色々な方のサポートのおかげでこうしてスタートを切ることができてすごくう