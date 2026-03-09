◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグAブロック西濃運輸（1勝1敗）6―4YBSホールディングス（2敗）（2026年3月8日等々力）西濃運輸はYBSホールディングスに6―4で競り勝って今大会初勝利。先発した内藤圭史投手（24）が6回2安打無失点の好投を見せた。【記者フリートーク】12年前の出来事は、鮮明に覚えている。立命大相撲部に在籍していた私は、夏休みを利用して、母校・愛工大名電相撲部の練習場を訪れた。そこに