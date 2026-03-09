中国の王毅外相が全人代=全国人民代表大会に合わせて会見を行い、日中関係について「日本の選択次第だ」とけん制しました。アメリカに対しては、イランへの軍事行動の即時停止を求める一方、名指しで非難することは避けました。中国王毅外相「日本と中国の関係がどの方向へ向かうかは、日本の選択次第だ」王毅外相は高市総理の台湾有事をめぐる答弁の撤回を改めて求めたうえで、「台湾問題は中国の内政であり日本は何の資格があ