ＧＬＥＡＴ８日の新木場大会でＶ８戦に臨んだ?××スタイル?こと中嶋勝彦（３７）が、渡辺壮馬（２７）に敗れて１年８か月保持したＬＩＤＥＴＵＷＦ世界王座のベルトを失った。まさかの最後だった。序盤から鋭い打撃を駆使して何度もダウンさせ、ポイントも５対１と中嶋は勝利目前まで迫った。だがそこから一瞬の隙を突いてバックを取られ、スリーパーホールドで絞めあげられて失神。屈辱のレフェリーストップ負けで陥落し「