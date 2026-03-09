ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）が、防衛ロードに水を差す極悪軍「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の壊滅を誓った。稲村は８日の横浜大会で拳王を破ってＶ５。次期挑戦者は本人たっての要望で、ＷＷＥに所属したことがある選手を望んだ。しかしＴ２ＫＸのマネジャーであるヨシ・タツの介入を受け、アルファ・ウルフがＶ６戦の相手となってしまった。稲村はこの日の拳王との一騎打ち