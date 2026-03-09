昨季日本一に輝いたソフトバンク勢がＷＢＣの各代表チームで存在感を発揮している。ニカラグア代表のダウンズは、７日（日本時間８日）に行われたＤ組のオランダ戦に惜敗したものの本塁打を含む２安打、２打点と躍動。Ａ組のキューバ代表のモイネロもチームの初戦を白星に導く活躍を見せた。そうした中、侍ジャパンのホークス勢で持ち味を発揮しているのが周東佑京外野手（３０）だ。この日のオーストラリア戦（東京ドーム）