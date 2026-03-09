侍戦士不在の阪神で若虎たちが激しいアピール合戦を繰り広げている。ＷＢＣ日本代表では坂本誠志郎捕手（３２）、佐藤輝明内野手（２６）、森下翔太外野手（２４）の主力３選手が奮闘中。８日の巨人とのオープン戦（甲子園）には２―３で敗れたが、スタメンマスクをかぶった育成選手の嶋村麟士朗捕手（２２）が８回に右翼席に突き刺さる?甲子園１号?を放つなど、猛アピールを続けている。正捕手の坂本が世界の大舞台で戦う中