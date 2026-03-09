1次ラウンドプールD○ドミニカ共和国12x−1オランダ●＜現地時間3月8日ローンデポ・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表がオランダ代表との1次ラウンド2戦目にコールド勝ち。2試合連続2桁得点と抜群の攻撃力を発揮した。優勝候補ドミニカ共和国の強力打線がこの日も爆発した。初回に一死一、二塁と好機を作り、4番ブラディミール・ゲレロJr.の左前適時打など幸先良く2点を先制