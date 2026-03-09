マジシャンのIbukiが、11日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。Ibuki＝テレビ朝日提供昨年7月に行われたマジックの世界大会「FISM」で日本人として初めてグランプリに輝いたマジシャンのIbuki。弱冠25歳にして世界の頂点に立ったが、実は会社員との二足のわらじを履く異色のマジシャンだといい、この日は黒柳に会うため休暇を取って出演したそう。両親は子どもの頃から「やりた