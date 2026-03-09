台湾に痛恨の黒星…日程の不利に選手が口を開いたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCを行い、韓国は台湾に延長10回タイブレークの末4-5で敗れた。ドジャースやブルージェイズで活躍した38歳、リュ・ヒョンジン投手（ハンファ）が3回1失点と試合を作り、22歳のキム・ドヨン内野手（KIA）は本塁打を含む2安打3打点。投打の主力が活躍しながら喫した痛恨の黒星。試合後は日程の不利