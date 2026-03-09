ミラノ五輪で金メダルミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の2人が8日、SNSを更新。「私たちの拠点カナダに帰ります！」と報告した。インスタグラムやXで「私たちの拠点カナダに帰ります！エアカナダ様、いつも快適な空の旅を本当にありがとうございます！」と投稿。移動をサポートするエアカナダから祝福のケーキも贈られたようだ。「#シャー子に仲