手取り20万円以下と聞くと、日々の生活に困窮しているイメージを持たれがちだが、実際のところはどうなのだろうか。福岡県に住む20代後半の男性（流通・小売系パート・アルバイト）は、手取り約19万円・年収300万円の現状について「特に不便ではありません」と明かしている。（文：篠原みつき）男性は「地方に住んでるからですかね？」と推測しつつ、毎月のリアルな出費の額を並べた。「貯金もそこそこある」「月に1.2回は飲みにも