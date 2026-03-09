◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）巨人・赤星優志投手（２６）が２番手で３回３奪三振１失点。計３９球を投じる中で収穫と課題を得た。春季キャンプ中の登板試合が雨天中止になるなど２月を最後に実戦から遠ざかっていた右腕。それでも直球は今季最速１５０キロを計測し「真っすぐの出力も上がってきた。久しぶりの登板でしたけど、しっかり投げられたところは次につなげていきたい」と前を向いた。