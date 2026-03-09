プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」の２日目公演が８日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで行われた。１１日で東日本大震災から１５年。羽生さんはオープニングで「言葉も、国境も、地区も、地方も超えて、話さなくても、手を取り合わなくても。みんなが復興を頑張ってきたように、今もまだ頑張っているように、つながりを、