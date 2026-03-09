横山典弘騎手（５８）＝美浦・フリー＝が８日、中山競馬場で行われた中山９Ｒ・湾岸Ｓをマイユニバースで勝ち、ＪＲＡ通算３０００勝を達成した。誰もが心から偉業を祝福した。武豊に続く史上２人目となるＪＲＡ通算３０００勝。スタンド前に引き揚げてきた横山典は、自然と沸き上がったファンの拍手を耳にすると、満面の笑みを浮かべながら右手を挙げて応えた。中山９Ｒ・湾岸Ｓのマイユニバースで勝利し大記録を達成。「思