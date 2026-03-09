ＷＥＳＴ報知では、第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する注目選手を随時、紹介する。第４回は、昨春から３季連続出場となる東洋大姫路（兵庫）の渡辺裕太内野手と伏見翔一外野手（ともに３年）。前回のセンバツにも出場しており、岡田龍生監督（６４）がキーマンに挙げる存在だ。昨秋は不振にあえいだ２人が、聖地で復調をアピールする。東洋大姫路としては初の３季連続出場を決めても、昨秋の公式戦