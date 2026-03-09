第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に出場する大阪桐蔭が８日、兵庫・西宮市内で関西学院と練習試合を行った。第１試合は７―６、第２試合は８―４で勝利。西武・中村剛也内野手（４２）の長男・勇斗（２年）はともにフル出場。「５番・三塁」の第１試合で５回に一時勝ち越しの２点二塁打を放った。２―２の５回２死一、二塁、鋭いライナーで左中間を破った。「チャンスで一本出たのは良かったです」と笑みがこぼれた