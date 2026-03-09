◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）横綱昇進を目指す大関・安青錦（２１）＝安治川＝は小結・若元春（３２）＝荒汐＝を寄り切って白星発進した。相手の変化に動じず、３場所連続優勝と綱取りへ好スタートを切った。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）から暴行を受けた西前頭７枚目・伯乃富士（２２）＝伊勢ケ浜＝は東前頭７枚目・欧勝馬（２８）にはたき込みで敗れた。東前頭筆頭・若隆景（３１）＝荒汐＝