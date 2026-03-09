◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）試合前に韓国が敗れたことで、日本の準々決勝進出は決まっていた。しかし、日本の目標は、あくまで７戦全勝で世界一になることだ。そのために、まだまだチーム全体の状態を上げていくことが必要。その中で調子の悪い選手の見極めと起用法の変更も、首脳陣にとっては重要な仕事になる。吉田の一発で逆転勝ちを収めたが、心配なのは３試合１２打数でヒ