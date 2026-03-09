ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日（日本時間9日）、1次ラウンドが行われ、B組はイタリアが7―4でイギリスに勝利した。A組はキューバが7―4でコロンビアを撃破。D組はドミニカ共和国が12―1の7回コールドでオランダを圧倒し、各チームとも開幕から無傷の2連勝とした。イタリアは初戦のブラジル戦で8―0快勝。連戦となったこの日は初回に2点のビハインドを背負ったものの、3回以降に3イニング連続得点で逆転勝利