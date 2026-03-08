〈母親が見つけたのは布団に倒れる“血だらけの娘”…「熱心さが裏目に」捜査にも協力した25歳男性が逮捕された「驚きの経緯」（昭和24年の冤罪事件）〉から続く「真犯人が名乗り出ました」――1本の電話が、28年越しの闇を切り裂いた。戦後青森で起きた大学教授夫人殺害事件。捜査協力者だった25歳の青年は“血液鑑定”と目撃証言で犯人に仕立てられ、15年の実刑判決を受ける。【写真】この記事の写真を見る（2枚）だが、時効後