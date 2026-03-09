コミックレーベル「U-NEXT Comic」の縦スクロールマンガ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』（シナリオ原作：石上加奈子 作画：J-MANGA CREATE）が、実写ドラマ化されることが9日、発表された。4月9日深夜から読売テレビ、中京テレビ、BS12 トゥエルビで順次放送スタートする。【画像】『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』原作書影本作は、LINEマンガでも話題の“クセツヨ”復讐劇。交通事故によって顔と子どもを奪わ