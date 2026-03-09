健康の維持や意識を高めてもらおうと、産学官が連携し無料で健康をチェックすることができるイベントが札幌で開かれました。（２０２６年３月８日）このイベントは大学、スーパー、ドラッグストア、札幌市などが連携して開催しています。参加者は「脳年齢測定」や「骨健康度測定」、からだのゆがみチェックなど健康状態を確認していました。（６０代女性）「数字が見えなくてなんか焦りますね」今年度から新たに「握力