肩を落とし、ダグアウトへと引き上げる韓国ナイン(C)Getty Imagesどうにも雰囲気は重い。3月8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で、韓国代表は台湾代表と対戦。延長10回までもつれる接戦の末に4-5で敗れ、通算戦績が1勝2敗となり、準々決勝進出に文字通り土俵際の状況となった。【動画】勝利に感情が爆発韓国との激闘を終えた台湾ナインをチェック前日の日本代表戦で6-8と競り負けていた韓国は、