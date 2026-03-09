◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）外野の新戦力が、初の伝統の一戦で輝いた。まずは「２番・中堅」に入った松本が、３回２死から二塁後方にポトリと落ちる右前安打を放った。６日のオリックスとのオープン戦（京セラＤ）から出場２戦連続安打に「結果としては良かったです」と胸をなで下ろした。「７番・右翼」で出場したドラ４・皆川も９回先頭で右前へはじき返し、プロでは初めて訪れた甲子園でＨランプをともした