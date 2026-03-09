◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）スタミナ切れの心配が無用だから最初から飛ばせたし、腕も振れた。所属チームの西武とロッテではエース格の隅田と種市が、無失点で降板した先発・菅野の後を受けて救援登板。本職のリリーフに勝るとも劣らない見事な投球で、流れを引き寄せた。「僕で試合は動くだろうなと思っていたので。思い切っていきました。（２４年の）プレミア１２でも第２先