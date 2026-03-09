スピードスケート世界選手権で最後のレースを終えた高木美帆＝8日、オランダ・ヘーレンフェイン（AP＝共同）【ヘーレンフェイン共同】日本女子最多の五輪メダル通算10個を獲得したスピードスケートの高木美帆（31）＝TOKIOインカラミ＝が8日、オランダのヘーレンフェインで行われた世界選手権のオールラウンド部門で総合3位に入った。現役最後として臨んだ大会を表彰台で締めくくり「すごくラッキーなスケート人生だった」と感慨