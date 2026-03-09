FAカップ5回戦が8日に行われ、ポート・ヴェイル（3部）とサンダーランドが対戦した。ポート・ヴェイルは、イングランド3部のEFLリーグ1で1つ上の順位であるノーサンプトンよりも消化試合数が4つ少ないとはいえ、勝ち点「8」差をつけられてリーグ最下位に沈んでいる。しかし、国内カップ戦ではカラバオ・カップ2回戦で岩田智輝と古橋亨梧、藤本寛也を擁するバーミンガム（2部）に勝利し、FAカップでは4回戦でブリストル・シティ