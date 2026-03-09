◇オープン戦中日8―1広島（2026年3月8日マツダ）ベテラン大野が4回無失点と好投し、通算2勝9敗で14年9月以来、昨年まで11年にわたって勝っていない“鬼門”マツダスタジアムで結果を出した。「何年も勝っていないのは知ってるけど、そんなに苦手ではない」という左腕に対し、井上監督は「もう大丈夫だ、という気持ちになるように伝えた」と明かす。昨年はドーム球場以外での登板がわずか2試合。37歳左腕は「今年は屋外