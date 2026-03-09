◇オープン戦広島1―8中日（2026年3月8日マツダ）広島ドラフト5位・赤木（佛教大）が、今春初先発で2回無安打無失点とアピールした。2回は1死からサノーに四球を与えたが、石川昂を二ゴロ、村松を空振り三振に仕留めた。大学の先輩・大野との投げ合いに「偉大な先輩と投げ合える日がこんな早く来ると思っていなかったので素直にうれしかった。初めての本拠地で緊張もあったが、楽しめた」と振り返った。大瀬良が右ふくら