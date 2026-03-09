新車88万円の「“3人乗り”モデル」が最強！2026年2月にインテックス大阪で開催された「大阪オートメッセ2026」において、スカイ・イノベーターは「NEO-ONE（ネオワン）」および「NEO-Light（ネオライト）」を出展しました。展示されたNEO-ONEおよびNEO-Lightは、造船事業をルーツに持つダイゾーが立ち上げた新ブランド「e-NEO（イーネオ）」から展開されるモビリティです。【画像】超カッコイイ！ これが 新車88万円の「“軽