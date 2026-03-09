札幌市東区で先月（２０２６年２月）、男性が車にはねられ、けがをしたひき逃げ事件で、７７歳の男が逮捕・送検されました。男は、「大きなけがはしていないと思い立ち去った」と供述しています。ひき逃げなどの疑いで逮捕・送検されたのは、札幌市白石区の神内一広容疑者７７歳です。神内容疑者は先月（２月）２６日、ワンボックスカーを運転中、札幌市東区の交差点を右折した際、 横断中の５３歳の男性をはねてけがをさせ