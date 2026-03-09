◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）一塁ベース上で表情を崩さない泉口と好対照に、ベンチと左翼スタンドのＧ党が沸き立った。０―１の５回１死満塁で初球の外角１５１キロを中前へ運び、決勝の２点適時打だ。初回は右翼への三塁打、８回は三塁手のグラブをはじく内野安打と３方向へ３安打。オープン戦２度目の猛打賞で打率５割３分８厘も「続けていけるように」と満足感はみじんもなかった。守備もさすがの安定感だ