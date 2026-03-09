モデルで女優の本田紗来が、ヘアカラーしたことを報告した。紗来は２日の投稿で高校を卒業したことを明かし、「明治大学付属八王子高等学校」に通っていたことを公表。ネット上では「頭もいいだなんて尊敬します」「本当に才色兼備」「学業も優秀で努力家なんだね」「芸能人向けの学校じゃない高校に通って更に塾まで行ってたんだ」と沢山の反応が集まった。その投稿から５日後。「髪の毛染めました」と伝え、ツヤツヤのダー