開催：2026.3.9会場：ダイキン・パーク結果：[イタリア] 7 - 4 [イギリス]WBCの試合が9日に行われ、ダイキン・パークでイタリアとイギリスが対戦した。イタリアの先発投手はＤ・デルシア、対するイギリスの先発投手はＯ・ワイルドで試合は開始した。1回表、ピッチャー Ｄ・デルシアがワイルドピッチでイギリス得点 ITA 0-1 GBR、ピッチャー Ｄ・デルシアがワイルドピッチでイギリス得点 ITA 0-2 GBR