◎DeNA・河田外野守備走塁戦術・育成コーチは、試合を終えて球場から出る際に「あ、ヤバいわ…」とポツリ。何事かと思ったら「腹減ったわ」。急いで何か食べてください。◎巨人のドラフト2位・田和（早大）は初の甲子園での登板を終えると「ブルペンからマウンドまでの間の光景は目に焼き付けました！」。そう語る目も輝いてました。