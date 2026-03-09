ローム 3,243円(+500円、+18.2％) ストップ高 ローム [東証Ｐ]がストップ高。日本経済新聞電子版は6日、「デンソーが半導体大手のロームに買収を提案した」と報じた。記事によると、デンソー [東証Ｐ]による買収額は1兆3000億円規模となる見通しで、TOB（株式公開買い付け）で全株取得を目指す内容とみられる、としている。TOB価格を巡る期待感が膨らむ形となり、買い注文が集まった。