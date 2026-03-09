◇オープン戦巨人3―2阪神（2026年3月8日甲子園）364日ぶりの甲子園のマウンドで再び大歓声に応えた。巨人の先発・田中将大投手（37）は3回1安打無失点と好投した。他の先発候補が振るわない中、最速147キロを計測するなど順調な仕上がりをアピール。次回も1軍でのオープン戦に登板予定で、開幕ローテーション入りへ確実に前進した。1年ぶりでも、甲子園にその名がコールされると阪神ファンからも大歓声が上がった。田中