◇オープン戦西武2ー4ヤクルト（2026年3月8日春野）開幕ローテーション入りを狙う西武の5年目左腕・菅井が快投を披露した。ヤクルト打線を相手に4回まで無安打。テンポ良く45球で1四球のみの無失点に封じた。特に右打者の外角へのチェンジアップが威力を発揮し「カウントも空振りも取れた。ストライク先行でいけたのも良かった」。育成出身で昨季は5勝。さらなる飛躍へ「1年間ローテーションで投げ切って、一つでも多