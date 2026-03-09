4番人気タイダルロックは中団から懸命に伸びたが4着。三浦は「ペース的にいいところで運べたと思います。4コーナーで空いたところにスッと入っていければ良かった。もたついてしまって、あそこで入れていれば…」と直線入り口の攻防を振り返った。皐月賞優先権にあと一歩届かず。「うまく誘導できていれば。申し訳ありません」と悔しさをにじませた。