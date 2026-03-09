2番人気ライヒスアドラーは中団からスムーズに脚を伸ばして2着、皐月賞の優先出走権を獲得した。佐々木は「久々もあって思ったよりゲートを出られなかった。まだまだ緩い状態で走っているのでさらに良くなりそう」と良化を期待。上原佑厩舎は皐月賞をフォルテアンジェロ、グリーンエナジーと“3本の矢”で臨むことになりそう。指揮官は「手前の変換、折り合いもクリアしてくれた。そんなに無理をした競馬もしていないし、本番