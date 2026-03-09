◇オープン戦DeNA0―0楽天（2026年3月8日静岡）DeNAの先発・石田裕は4回2安打無失点、9奪三振と圧巻の快投を披露。静岡・静清で高校時代を過ごし、草薙球場で投げるのは高2以来で「懐かしかった。何段階も成長した姿で戻ってこられた」と感慨をかみ締めた。2月のオープン戦で対面した楽天・前田健に握りや投げ方を伝授されたスライダーも効いた。2回1死一、二塁。宗山からバックドアの軌道で外角低めに投げ込んだ“マ