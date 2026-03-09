◇オープン戦楽天0―0DeNA（2026年3月8日静岡）楽天の新外国人右腕・ウレーニャ（エンゼルス）が開幕ローテーション入りに“当確”ランプをともした。先発は来日後初だったが、5回を61球で3安打無失点にまとめ「できるだけ長い回を投げるのは先発投手にとって必要なので、それができて良かった」と手応えを口にした。直球の最速は156キロをマークし「出力も含めて良い感覚で投げることができた」と振り返った。