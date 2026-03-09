◇オープン戦巨人3―2阪神（2026年3月8日甲子園）昨季打率3割超えの巨人・泉口がさすがの打撃を見せた。初回に右前への三塁打を放つと、5回1死満塁では逆転の中前2点打。さらに、8回には三塁内野安打とし、オープン戦は打率・538と絶好調だ。正遊撃手の筆頭候補は「続けていけるように頑張りたい」と話し、阿部監督は「ずっと良いし、続けてほしい。（攻守で安心感は）もちろんありますよ」と称えた。