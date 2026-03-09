皐月賞トライアル「第63回弥生賞ディープインパクト記念」が8日、中山競馬場で行われた。3番人気バステールが差し切って重賞初制覇。史上初となる未勝利勝ちからの“下克上V”。最少キャリアに並ぶ3戦目での優勝となった。2着ライヒスアドラー、3着アドマイヤクワッズまでが皐月賞（4月19日、中山）の優先出走権を獲得。また、中山9Rでは横山典弘（58）が武豊以来、史上2人目となるJRA通算3000勝を達成した。混迷する牡馬クラ