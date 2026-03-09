◇オープン戦ヤクルト4―2西武（2026年3月8日春野）ヤクルト・長岡が1―1の8回1死一、二塁から右翼に決勝3ラン。ベンチではナインから「第1号！」と声を掛けられた。練習試合も含めた今春の対外試合で巨人とともにノーアーチだったが、11試合目でチーム初本塁打。「そんなに出てなかったかと、ちょっとビックリ」と話した。通算246本塁打の主砲・村上がホワイトソックスに移籍。今季の打線は一発を含む長打がより価値を