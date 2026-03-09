1次リーグ・プールCオーストラリア戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦。4-3で勝利した。「2番・中堅」で先発出場した鈴木誠也外野手（カブス）への応援に、米国も注目していた。鈴木が打席に入ると、外野スタンドのファンがスクワットを繰り返す。2021年まで過ごした広島の応援スタイルだ。“名物”とも言えるス