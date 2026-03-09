Samsungの最新スマートフォン「Galaxy S26 Ultra」は、前モデルから引き続き5000mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。他社のフラッグシップ機が約6000〜7500mAhという大容量のシリコンカーボンバッテリーを採用するなか、スペック数値としては控えめな印象を与えます。 ↑優れたバッテリー性能を証明したGalaxy S26 Ultra（画像提供／Samsung） しかし、実際のバッテリー消費（ドレイン）比較テストの結果、Gala